Bidoni dell'immondizia piazzati nel parco di via Iarussi: "Inguardabili e pericolosi"

Via Ugo Iarussi · Zona Via San Severo

Una scelta inspiegabile che potrebbe portare a conseguenze disastrose. Siamo a Foggia, in via Ugo Iarussi. Nella giornata di ieri, i bidoni dell'immondizia presenti in un'area preposta nei pressi di Happy Casa, sono stati spostati dagli operatori Amiu e collocati su un lato del parco di via Iarussi, in prossimità degli alberi.

Il motivo è ignoto, mentre appare chiaro che la presenza dei bidoni, oltre a deturpare un'area verde, potrebbero rappresentare un rischio. Pensate che cosa accadrebbe se uno di quei bidoni nei pressi degli alberi andasse a fuoco.