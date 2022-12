Le lacrime di NicoForza per la morte di Mihajlovic: "Guerrieri si nasce e lo si resta per sempre"

Il giovane youtuber foggiano NicoForza ricorda l'allenatore fuori dagli schemi Sinisa Mihajlovic, venuto a mancare quest'oggi, sconfitto dalla leucemia, quella malattia che da alcuni anni combattevano insieme.

Nel mio piccolo voglio contribuire alla sua rinascita", spiega in un breve e commosso video NicoForza. "Questa notizia mi rattrista terribilmente, perchè tocco con mano che c'è chi non ce la fa. Che può esistere un momento in cui non hai più forza di lottare, che la vita è terribilmente imprevedibile, e nonostante tutto sento che se per me la vita ha un altro progetto io lo accetto con fiducia, per so che io arriverò dove sono destinato ad essere. Sono triste sì, ed anche arrabbiato, perchè il dolore che colpisce noi si allarga alle nostre famiglie e a chi ci vuole bene".

"Vi assicuro che non si può capire fino in fondo cosa significhi. C'è solo una cosa che ti permette di non buttare mai la spugna: l'amore. Ed è quell'amore che ti protegge, ti sostiene, ti da coraggio, ti sprona e a volte ti fa anche sorridere. Ed è così che ti voglio ricordare, Sinisa: con il tuo sorriso, in un campo di calcio, circondato dall'affetto dei tuoi cari. Ovunque tu sia, sono sicuro che hai smesso di soffrire, ma non di lottare, perché guerrieri si nasce, non lo si diventa, e lo si resta per sempre. E sempre non è solo una parola", conclude.