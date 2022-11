Arrivata in condizioni disperate al Crtm, tartaruga salvata e rilasciata in mare

Tornano in mare otto tartarughe ospiti del Crtm Legambiente di Manfredonia. Tra loro, anche la piccola arrivata al centro recupero il 1° agosto scorso, in condizioni disperate. Tutti gli esemplari sono stati curati e tenuti sotto osservazione, e sottoposti ai campionamenti necessari per le ricerche ecotossicologiche del progetto #Common | Il video