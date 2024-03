"Cornuto, ti devo rompere le corna", l'avvertimento in salsa foggiana al ladro di verdure diventa virale

"Cornuto le corna te li devo rompere". Sta facendo il giro del web ed è diventata oramai virale sui social la foto di un cartello poggiato su una coltivazione di verdure, attribuita alle campagne tra San Severo e Foggia, in cui si vede che in un lembo di terreno adiacente alla strada sterrata, mancherebbero alcuni ciuffi di insalata, broccoli o barbabietole. Un avvertimento che rende bene l'idea dell'esasperazione degli agricoltori in un periodo, peraltro, molto complicato.