"Solo grazie a voi possiamo stringere i nostri figli tra le braccia"

Salve Foggiatoday, attraverso questo pensiero desideriamo ringraziare i dottori della terapia intensiva neonatale di Foggia. Noi siamo un gruppo di genitori che si sono trovati catapultati in una realtà che mai avremmo immaginato. La preparazione e il supporto dei medici sono stati fondamentali per affrontare un percorso difficile, che a tratti sembrava una salita insormontabile.

Adesso che è volto a termine, ci siamo resi conto di non essere riusciti a ringraziare ciascuno come avremmo voluto. Certo, magari con qualcuno c'è stata occasione di parlare un po' di più, ma certe cose sono difficili da dire a voce. Così, abbiamo pensato che fosse giusto prenderci del tempo per mettere nero su bianco alcune riflessioni, per dirvi con il cuore quanto significhi quello che fate ogni giorno.

Le nostre parole sono rivolte a tutti voi: medici, infermieri, oss, psicologi che ci avete accompagnato e guidato in questo brutto periodo rendendo tante volte quelle giornate estenuanti molto più leggere e ora che i nostri piccoli sono finalmente a casa con noi sentiamo il dovere di ringraziarvi perché è solo grazie a voi che possiamo va stringerli tra le nostre braccia.

Grazie di tutto anche da parte dei nostri piccoli guerrieri, Adam, Greta Pia, Gaia, MariaSole