La Fondazione Veronesi prende casa a Foggia: "Nostro obiettivo è sostenere giovani ricercatori e trattenerli qui"

La Fondazione Veronesi per il progresso delle scienze ha inaugurato a Foggia la 30esima delegazione in tutto il territorio nazionale, prima in Puglia: “Lo scopo è diffondere nostri principi e cultura scientifica e di sostenerla attraverso eventi di raccolta fondi, che servono per sostenere giovani ricercatori e tenerli nel nostro paese, in questo caso della provincia di Foggia. Ne formiamo tanti brillanti ma poi emigrano all’estero” ha detto Paolo Veronesi, figlio di Umberto