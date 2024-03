Figlia di un paziente elogia due autisti soccorritori del 118: "Mio padre ha ricevuto amore e attenzione"

Hanno eseguito un intervento apparentemente semplice ma complicato soprattutto nella gestione dell'evento. Ne sa qualcosa una oncologa foggiana in servizio a Pescara, che attraverso le pagine della nostra testata, ci tiene ad evidenziare "l'attenzione e l'amorevolezza" prestata nei confronti del padre 82enne dagli autisti soccorritori del 118 Marco Pagliara e Gianni Noviello.

Un elogio che viene dal cuore, atteso che le operazioni di soccorso sono state compiute senza la presenza di un infermiere e in una situazione complicata in considerazione dello stato di agitazione del paziente, che aveva riportato una frattura al femore: "Si sono adoperati con il sorriso e tanta determinazione per rassicurarlo".

L'uomo, cardiopatico e fibrillante, era molto spaventato per il dolore. Giunti a bordo dell'ambulanza Victor, i due esperti autisti soccorritori sono riusciti a calmarlo e con l'ausilio di una tavola spinale, una volta scesi dall'abitazione, lo hanno caricato sull'ambulanza e trasportato in ospedale: "Credo sia importante, per una volta, mettere in risalto anche gli aspetti positivi. L'intervento eseguito mi ha colpito per la calma, la determinazione e la cura del paziente dei due operatori del 118".