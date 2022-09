'Assoluzione' Landella, Emiliano: “Salvini ha detto una sciocchezza"

“Lo dico con rispetto: Salvini ha detto una sciocchezza. Tacere certe volte è sicuramente meglio”. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, interpellato sul botta e risposta tra le due coalizioni contrapposte in merito allo scioglimento per mafia del Comune di Foggia, commenta così le parole pronunciate a Foggia dal leader della Lega Matteo Salvini (“La magistratura fa le sue indagini, non penso che Franco sia legato a niente che abbia a che fare con la malavita”).

“La frase di Salvini, che è la frase di un ex ministro dell’Interno, è completamente sbagliata, perché il suo ministero, quello presso il quale ha lavorato e sul quale credo non faccia polemiche, ha sciolto il Comune – ha detto oggi il governatore in città per un’iniziativa elettorale con i civici di ‘Insieme per la Capitanata’ e i candidati del Pd - È il suo ministero che ha dato assistenza, attraverso le forze di polizia, alla magistratura per effettuare le indagini che hanno portato all’arresto di molti esponenti, tra i quali anche il sindaco”.

In equilibrio tra il contegno di un magistrato e lo sdegno, non scarica tutte le responsabilità su una sola parte politica e non esprime giudizi sull’operato dell’amministrazione allora in carica. “Ovviamente mi ha molto addolorato. Avrei preferito che non fosse mai avvenuta una cosa del genere – ammette Emiliano - perché la figuraccia che abbiamo fatto in tutta Italia con lo scioglimento addirittura di un capoluogo di provincia per mafia me la sarei voluta evitare, anche se può essere comodo dare la colpa ad un’altra forza politica. È una tragedia per tutta la Puglia e in particolare per Foggia”.