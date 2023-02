Progetto Concittadino lancia i Polislab per "trasformare" la città: "È ora di mobilitarci"

“La nostra mobilitazione è itineranza tra persone e comunità, voci e idee ostinate che alimentano una visione di futuro”. Progetto Concittadino, palestra di cittadinanza attiva, è pronto a ri-partire creando uno spazio di confronto e azione, e il coordinatore Antonio De Sabato lancia così i Polislab. È “un inedito esperimento di trasparenza e partecipazione”.

Il format prevede cinque tavoli di lavoro su altrettanti temi: giustizia sociale e legalità (3 marzo), periferie sociali (14 aprile), lo sport e le infrastrutture sportive (26 maggio), un biciplan per Foggia (30 giugno), il lavoro, innovazione sociale ed economia urbana (8 settembre). I protagonisti saranno i cittadini. Luigi de Magistris, Pippo Agnusdei, Pierpaolo Mascione e Leonardo Palmisano saranno gli ospiti del primo PolisLab. Sono previsti eventi collaterali come la proiezione del film VerticalMan, il 4 marzo nella Sala Farina, e la mostra fotografica di Michele Sepalone ‘Quartieri’ il 5 maggio nella Friggitoria in Centro.

“Abbiamo bisogno di trasformare la città, non di cambiarla”, avverte De Sabato che vuole spazzare via la ‘lamentite’ con la partecipazione. “Non siamo una lista civica. Noi oggi siamo qui per mobilitarci”, puntualizza.

Accanto a lui c’è Maria Antonia Camarca, al suo fianco anche alle elezioni amministrative del 2019, candidata nella lista Senso Civico. A marzo del 2021 De Sabato entrò in Consiglio comunale dopo le dimissioni di Leonardo Di Gioia, quando già si raccoglievano firme per lo scioglimento anticipato, poi decretato dall’efficacia delle dimissioni del sindaco Franco Landella prima ancora del commissariamento per infiltrazioni mafiose, e l’esperienza durò un paio di mesi. Maria Antonia Camarca, docente di sostegno, nell’associazione Cidi (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti), aveva improntato la sua campagna elettorale sulla città dei ragazzi.

Sono intervenuti alla presentazione dei PolisLab anche Gerardo Fascia, esperto di innovazione, o come preferisce definirsi, operatore di sviluppo locale - sua la paternità del format -, proiettato verso un’agenzia che curi il capitale umano e sociale; Alessio Lusuriello, vice presidente dell’associazione Libertà Civile, e Vito De Filippis, uno dei titolari della Friggitoria in Centro, che stimola le associazioni di categoria a promuovere iniziative che possano calamitare i foggiani e riportarli in quel centro che descrive con malinconia. I commercianti saranno i protagonisti di una vera e propria call to action.

Dai Polislab Antonio De Sabato conta di tirare fuori un programma in dieci punti. Il commissariamento per lui è stata “una medicina amara ma indispensabile”, ma non può dirsi contento: “I commissari non hanno risposto ad una mail di quelle inviate, hanno boicottato anche la nostra mobilitazione a favore di Patrick Zaki, nonostante un ordine del giorno fatto votare da me e l’impegno del Comune”.

Gli animatori di Progetto Concittadino e Possibili Scenari puntano ad “essere la cerniera civica di una grande coalizione, all’interno di quella che ci auguriamo sia un’alleanza di centrosinistra che va dal Pd fino al Movimento 5 Stelle”. Sul candidato sindaco dirà che “non abbiamo Maradona, mettiamocelo in testa”, ma vorrebbe che all’individuazione e alla scelta contribuissero tutti: “Non può essere sempre un nome calato dall’alto o dai partiti”.