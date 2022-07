Il Pd foggiano riparte dal territorio: "La classe dirigente deve ridare alla città ciò che merita"

La figura di David Sassoli, fulgido portavoce dei principi dell’europeismo che dovranno ispirare la classe dirigente del futuro. L’inaugurazione del nuovo circolo intitolato alla memoria dell’ex presidente del Parlamento Europeo scomparso lo scorso 11 gennaio, è – per i rappresentati del Partito Democratico foggiano – l’inizio di una nuova fase: “In questa fase in cui Foggia ha bisogno di una grande partecipazione civile ci sembrava opportuna inaugurare questa sede ispirata ai principi dell’Europeismo in una città che non vuole continuare a essere l’ultima in classifica, ma che guarda alle sue potenzialità. Bisogna fare in modo che venga fuori una classe dirigente che abbia come primo obiettivo quello di caricarsi l’onere di ridare ciò che merita Foggia”.

“L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno oggi è una crisi di governo”, ha sentenziato l’europarlamentare Pina Picierno, ospite della serata. “Stiamo vivendo una sovrapposizione di crisi, dalla pandemia alla guerra, passando per la crisi economico-finanziaria e quella alimentare. L’insicurezza alimentare è frutto dei crimini di guerra commessi da Putin. Il blocco navale che impedisce l’esportazione dei cereali dall’Ucraina produce una insicurezza che per ora non investe l’Europa, ma riguarda i paesi del Nord Africa. Il che potrebbe tradursi in una nuova crisi migratoria, più importante di quella vissuta con la Siria”, ha avvertito.