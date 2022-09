Letta teme l'astensionismo più di Conte: "A Foggia e in Puglia vinciamo"

È stato il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, candidato alla Camera nel collegio plurinominale, ad aprire il comizio nell’isola pedonale di Foggia con il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta e a caricare i Dem. Sul palco, oltre ai candidati alla Camera e al Senato Valentina Lucianetti, Teresa Cicolella e Francesco Boccia, anche i sindaci del centrosinistra e i segretari degli altri partiti della coalizione.

“Il nemico numero uno da battere è l’astensionismo”, ha detto il leader del Pd che mostra di non temere i Cinquestelle che, tra qualche giorno, porteranno Giuseppe Conte nella stessa piazza. “Emiliano stamattina ha detto che vinciamo e vinciamo con questa configurazione”, ha risposto a proposito del campo largo caro al governatore. “In Puglia stiamo crescendo – ha aggiunto – e, soprattutto, la dinamica che si sta creando con un centrodestra in grande difficoltà in Puglia rende tutti i collegi contendibili”.