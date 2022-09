Piemontese metti i puntini sulle "ì": "L'aeroporto Gino Lisa lo abbiamo riaperto noi"

I Dem provano a smontare la destra puntando sull'appartenenza geografica. "Nelle liste del Pd solo candidati del territorio, non eleggiamo rappresentanti di Pordenone". Valentina Lucianetti: "Foggia non sia più una scena del crimine"

“Noi abbiamo solo ed esclusivamente candidati del territorio. La nostra proposta politica è fatta di donne e uomini che stanno qui. Votare per noi significa votare per questo territorio. E siccome si eleggono i rappresentanti del territorio in Parlamento, non eleggiamo i rappresentanti né di Pordenone né di Bologna, ma i rappresentanti foggiani, della Capitanata”. Insiste sulla territorialità il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, capolista nel collegio plurinominale Foggia-Bat e candidato alla Camera anche nel collegio uninominale che comprende il Gargano.

“Io voglio essere valutato e giudicato sulle cose che ho fatto nel corso di questi sette anni in Regione – aggiunge ai microfoni di FoggiaToday - Noi abbiamo riaperto l’aeroporto Gino Lisa, dal 30 settembre partono gli aerei per Milano, poi per Torino, Verona e Catania. Sette anni fa nessuno immaginava che avremmo sistemato l’aeroporto, fatto i lavori di allungamento e poi avremmo avuto i voli. Abbiamo avuto tante polemiche nel corso di questi anni, io ho continuato a lavorare a testa bassa perché per me contano i fatti. Quello è un risultato emblematico. Credo di conoscere questa terra e di aver lavorato, e continuerò a fare questo, senza abbandonare il mio territorio”.

Oggi, insieme al deputato uscente Francesco Boccia, capolista al Senato, ha incontrato il prefetto di Foggia Maurizio Valiante per discutere della vertenza sicurezza in Capitanata. I Dem partono dalla lotta alla criminalità.

È la prima uscita da candidata alla Camera di Valentina Lucianetti, in lista nel collegio uninominale di Foggia. “Foggia deve smettere di essere il bollino nero sulla nostra bella cartina, ma deve essere invece il laboratorio costruttivo di legalità e di sviluppo”, ha detto l'avvocato."Non dimentica l’omicidio a Marina di Lesina, consumato in pieno giorno, nelle immediate vicinanze di un lido, modalità che “crea nel cittadino una sensazione di paura diffusa”.

Ha le idee chiare anche per la città capoluogo e, quasi anticipando i temi della campagna elettorale per le Amministrative, parla dell’illuminazione dei quartieri, di “un piano studiato e profondo di videosorveglianza e di controllo delle targhe in entrata e in uscita”, e rilancia le argomentazioni in materia di prevenzione del procuratore Ludovico Vaccaro, per fare in modo che "questa città non sia più Csi, la scena del crimine".

Ha già pronto un emendamento: “Se è vero che Foggia deve essere posta all’attenzione del governo nazionale che merita, basterà semplicemente una modifica temporanea all’articolo del Codice di procedura penale che consente di dislocare a Foggia non la stanza, ma le funzioni della Dda e del gip della Dda”.

L’assessora alla Sicurezza del Comune di Cerignola Teresa Cicolella, candidata al Senato nel collegio uninominale, si concentra sullo scioglimento per infiltrazioni mafiose: “Noi abbiamo vissuto quell’esperienza negativa, quella macchia indelebile. Come opposizione abbiamo presentato nel corso di quattro anni ben 88 esposti, perché percepivamo dall’interno che qualcosa nella macchina amministrativa non funzionava”. Secondo lei, “un sindaco sciolto per infiltrazioni non dovrebbe avere la possibilità di ricandidarsi”.

Gli scioglimenti per mafia sono uno degli argomenti per provare a smontare gli avversari, a cominciare dalla Lega di Matteo Salvini e dalle sue dichiarazioni rilasciate a Foggia. I sondaggi non fanno paura ai Dem, il nemico da battere è la destra: “Alle Regionali - ricorda Piemontese - noi avevamo sondaggi in cui il candidato di centrodestra era dato a 12 punti in più, dopodiché le Regionali le abbiamo vinte noi con parecchi punti avanti”.