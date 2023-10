Un disturbatore interrompe il comizio di Mainiero, lui sbotta: "Vai a lavorare parassita"

Le incursioni di un disturbatore in bicicletta hanno interrotto a più riprese l’ultimo comizio di quartiere del candidato sindaco Giuseppe Mainiero. Ieri sera, poco dopo le 19, era a bordo del suo pick-up in compagnia del consigliere regionale Antonio Tutolo, in viale XXIV Maggio.

“Siamo venuti a prendere dei precisi impegni”, aveva esordito l’ex sindaco di Lucera, candidato al Consiglio comunale di Foggia nella lista Mainiero sindaco, definendo il Quartiere Ferrovia “simbolo dell’abbandono di questa città da parte della politica per tanti anni, indipendentemente dal colore”.

Il suo animato intervento, sin dai primi minuti, è stato sovrastato dalle urla del contestatore che, in buona sostanza, sosteneva che i politici fossero tutti uguali.

Ma all’ennesima irruzione, dopo un quarto d’ora di comizio in diretta sui social, il candidato sindaco ha ingaggiato un serrato botta e risposta in foggiano: “Devi andare a lavorare, non andare in giro con la bicicletta”, ha urlato Mainiero, con l'eco dei supporter. “Vai a lavorare, invece di fare il parassita”, ha continuato in dialetto.

Il candidato sindaco ha poi spiegato che l'uomo abitava al Rione Candelaro proprio come lui, e avevano frequentato le scuole insieme. “Lui se ne andava camminando – ha affermato – io lavoravo per studiare”.

Non contento, l’uomo è tornato indietro, continuando a ripetere “magna magna” all'indirizzo dei due politici e a inveire, fino a sollevare la bicicletta e imbracciarla nel gesto di lanciarla. Non si è scomposto più di tanto Antonio Tutolo. “Purtroppo, questa è la gente che parla – ha concluso Maineiro - e, purtroppo, vota”.

Sui social, ha condiviso la diretta della sua pagina con un laconico appunto: “Sopportare pazientemente le persone moleste”.