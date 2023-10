La promessa di Episcopo sul gong della campagna elettorale: "Porte e muri del Comune saranno trasparenti"

Festa di chiusura della campagna elettorale del campo largo progressista in piazza Giordano. Sul palco Vladimir Luxuria, Antonino e l’attore Gaetano Marsico. Occasione per l’ultimo appello al voto della candidata sindaca Maria Aida Episcopo. "Non ci aspettiamo una rinascita di questa città, lo diciamo a squarciagola, siamo una coalizione ampia e compatta" ha spiegato ai microfoni di FoggiaToday.

Episcopo promette trasparenza: "Le porte e i muri di quel Comune saranno trasparenti come i vetri. Ogni voto è utile per una causa giusta e per disegnare tutta un'altra storia"