Bersani per il campo largo progressista: “Foggia capitale di un progetto che deve arrivare"

Latrocinema Cicolella non basta per Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito Democratico. A portarlo in città il candidato consigliere Gianluca Ruotolo, vice segretario provinciale dei Dem, al secondo big dopo l’ex ministro Roberto Speranza.

Accanto a lui, la candidata sindaca Marida Episcopo e il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.

“È una politica larga progressista che si mette al servizio di una riscossa civica - ha detto Bersani a proposito di quel campo largo che il leader M5S preferisce chiamare campo giusto- Questa città ha bisogno di una riscossa civica dopo questi anni di disastro. I temi della sicurezza e della legalità sono fondamentali, perché sulla base di questo si possono riprendere le strade della crescita. E credo che aver organizzato un campo progressista così ampio sia un bel segnale anche per l’Italia. Foggia - ha concluso - la sento un po’ come la capitale di un progetto che deve arrivare”.