Niente azzeramento, la Giunta regionale sarà "integrata": "Lo Statuto mi obbliga a scegliere tra gli eletti"

“Mai dire mai in politica”. Il presidente della Regione, Michele Emiliano, che ha ‘inventato’ il campo largo in Puglia nella sua prima formulazione, ci crede ancora, anche all’eventuale ritorno in Giunta dei Cinquestelle, per il momento fuori dal perimetro della maggioranza, con l'ex assessora Rosa Barone rimasta per giorni alla finestra.

La coalizione, quella alchimia che ha inseguito con pervicacia, secondo lui, “ha ancora ragione di esistere”. Lo ha detto oggi a Foggia, concedendosi ai giornalisti anche sui temi caldi della politica, prima dell'inaugurazione della nuova sede della Continuità Assistenziale.

Nel pomeriggio è fissata una riunione di maggioranza. Non ci sarà alcun azzeramento, a sentire il presidente, a meno che non si rimaneggi lo statuto della Regione Puglia. "Si può cambiare ben poco".

La Giunta sarà solo “integrata” e gli assessori esterni restano al loro posto: “È chiaro che dobbiamo sostituire delle persone in Giunta, purtroppo a Roma questo non lo sanno bene, c’è uno Statuto regionale che obbliga il presidente a scegliere gli assessori non da 60 milioni di persone, ma da 30 eletti della sua maggioranza, il che, ovviamente, è piuttosto complicato”.

La legge regionale n. 8 del 28 marzo 2013 ha determinato una modifica dello statuto che prevede possano essere nominati componenti della Giunta regionale “esclusivamente i Consiglieri regionali eletti” e non più di due assessori esterni.

La precedente formulazione stabiliva che potessero essere nominati componenti della Giunta regionale i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere regionale.