Assunzioni a Palazzo Dogana, ma niente concorsi: “Attingeremo dalle graduatorie esistenti”

In arrivo altri dirigenti e personale per rimpinguare la tecnostruttura della Provincia di Foggia

Nei primi tre mesi del suo mandato, si è concentrato soprattutto sulla macchina amministrativa il presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti. A breve “potrebbe cambiare anche qualcosa nella struttura dirigenziale”, fa sapere, e si riferisce alle assunzioni di dirigenti ex art. 110 del Tuel. “La macchina è in piena evoluzione”.

Per reclutare personale e rimpinguare la tecnostruttura non sono previsti concorsi: “Attingeremo dalle graduatorie già esistenti nella regione per essere più tempestivi – afferma Nobiletti - Spegniamo le polemiche e abbiamo subito del personale tecnico necessario per portare avanti le progettazioni del Pnrr e del Cis Capitanata”. Insomma, anche a Palazzo Dogana si pesca dagli elenchi di altri enti.

Di ‘cabine di regia’ non vuole sentir parlare: “La regia la fa il presidente insieme ai suoi consiglieri. I progetti sono già partiti, alcuni sono in fase di esecuzione, quindi siamo abbondantemente avanti”.