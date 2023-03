Nuova offerta formativa UniFg: al via 8 nuovi corsi, il mondo della formazione va incontro a quello del lavoro

L’Università di Foggia è pronta ad accogliere i suoi nuovi iscritti con un sostanziale ampliamento dell’offerta formativa. Per l’anno accademico 2023-2024 sono, infatti, in dirittura di arrivo otto nuovi corsi di laurea, che completano e allargano un’offerta già ampia e rispondente alle esigenze del territorio e delle nuove generazioni. Quasi tutti i Dipartimenti vedranno la loro offerta formativa ampliata e innovata grazie ai nuovi Corsi di Laurea elaborati sulla base delle necessità imposte da territorio e mercato del lavoro.

Nel dettaglio, i corsi di laurea in Lingue e Culture per la comunicazione internazionale e in Psicologia scolastica andranno ad arricchire l’offerta magistrale del Dipartimento di Studi Umanistici. Al Dipartimento di Giurisprudenza, invece, si avvierà il CdL magistrale in Diritto e gestione dei servizi sanitari.

Al Demet – Dipartimento di Economia, Management e Territorio, la novità è rappresentata dal CdL magistrale in Sviluppo e innovazione sociale: governance, welfare, community.

Maggiori opportunità anche per chi sceglie di iscriversi ai corsi di Area Medica. Qui verranno attivati, infatti, il CdL triennale in Igiene dentale e il Corso di Laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche.

Il Corso di Laurea triennale in Cultura e sostenibilità della enogastronomia ampia poi l’offerta formativa del Dafne – Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria.

Ad integrazione dell’offerta già esistente due CdL cambieranno denominazione, allargando quindi il loro campo d’azione in termini di didattica e sbocchi occupazionali. Il Corso di Laurea in Consulente del Lavoro, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, diventa CdL in Esperto in gestione delle risorse umane e consulente del lavoro; mentre il Corso in Gestione Aziendale del Demet si trasforma in Innovation and hospitality management.

Tutti i nuovi corsi sono in fase di approvazione ministeriale. L’intera offerta formativa è consultabile nella sezione dedicata di unifg.it. Le iscrizioni saranno aperte dal 1° agosto attraverso la piattaforma Esse3.