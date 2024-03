Segnalazione illeciti, i giovani delle associazioni di categoria analizzano la nuova disciplina del ‘whistleblowing’

‘La nuova disciplina del ‘whistleblowing’ fra tutela del segnalante e protezione del segnalato’ è il tema al centro del convegno in programma venerdì 5 aprile, a partire dalle 15, nell’Auditorium Santa Chiara di Foggia.

L’evento è organizzato dai Giovani Imprenditori di Confindustria Foggia, dalla Sezione di Foggia dell’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), dai Giovani di Confagricoltura Anga Foggia, dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia e dall’Ance Giovani Foggia.

A dicembre del 2023 l’istituto del whistleblowing, in base al decreto legislativo n.24 del 10 marzo 2023, è stato esteso anche al settore privato.

È lo strumento che consente la segnalazione di un illecito e irregolarità sul luogo di lavoro.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali dei presidenti delle associazioni che hanno siglato il protocollo ‘Unirsi per il Futuro’ e dai presidenti degli ordini professionali.

Relazioneranno l’avvocato penalista del Foro di Roma e membro della commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense Maurizio Arena (‘Il whistleblowing in Italia: il d.lgs. 24/2023 e le ipotesi speciali’); Carlo De Luca, dottore commercialista di Salerno (‘La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per imprese e professionisti’); Giuseppe Craca, magistrato presso il Tribunale di Bari (‘Whistleblowing e il rapporto di lavoro’). Modera Valentina Cuocci, professoressa associata di Diritto Privato Comparato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia.

La registrazione online è obbligatoria e dovrà avvenire, per gli avvocati del Foro di Foggia, mediante il portale Avvoclic, raggiungibile tramite il sito del Coa Foggia. Per i dottori commercialisti la registrazione si terrà in presenza.