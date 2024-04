Torna il premio di eccellenza in "Lingua e Cultura Tedesca" dedicato a Gabriele Johanna Selder

Il Premio di eccellenza 'Lingua e Cultura Tedesca' dedicato alla compianta Gabriele Johanna Selder, istituito nel 2018 dalle famiglie Saracino-Selder, è giunto quest’anno alla sua settima edizione.

Il Premio, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia, la collaborazione dell’Università di Foggia e il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma e dell’Associazione culturale italo-tedesca Foggia 'Grimm', vuole ricordare la prof.ssa Gabriele Johanna Selder, onorare il suo impegno nella scuola e il forte legame con gli alunni.

"È una bella opportunità di crescita formativa e culturale per i giovani che studiano le lingue straniere, futuri professionisti di una società ormai multiculturale e di un mercato del lavoro globale" sottolinea la prof.ssa Lucia Perrone Capano, ordinaria di Letteratura tedesca e Direttrice del Centro Linguistico dell’Università di Foggia. Al premio partecipano tutti gli alunni più meritevoli delle classi quinte dei Licei e delle scuole medie superiori tecniche, commerciali e professionali di Foggia e provincia che studiano il tedesco.

Le borse di studio in palio sono quattro.

Per le classi quinte dei Licei di Foggia e provincia: € 700 (euro settecento) per il Primo Classificato; € 500 (euro cinquecento) per il Secondo Classificato. Per le classi quinte delle scuole medie superiori tecniche, commerciali e professionali di Foggia e provincia: € 600 (euro seicento) per il Primo Classificato; € 400 (euro quattrocento) per il Secondo Classificato.

La prova scritta che si è svolta il 12 marzo 2024 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia è stata valutata da una commissione composta da docenti esterni scelti dall’Università di Foggia. L’esito della prova sarà trasmesso dalla commissione al Presidente, il quale provvederà all’assegnazione dei Premi di Eccellenza in una manifestazione in presenza il 16 aprile 2024, ore 11, nell’Aula 1 del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia.