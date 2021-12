La magia del Natale a Candela: la casa di Palazzo Ripandelli è la più visitata del Sud Italia

Le immagini video della casa di Babbo Natale di Candela. L'ingresso è gratuito per i bambini fino ai 2 anni e i disabili con accompagnatore

Candela torna a colorarsi di magia con la casa di Babbo Natale, allestita come sempre a Palazzo Ripandelli. La casa più visitata del sud Italia, riaperta il 4 dicembre scorso, sarà visitabile fino al 6 gennaio. Grandi e piccini saranno accolti da Santa Claus, con gli amici elfi, le splendide renne e potranno ammirare i mercatini di Natale, il Museo del giocattolo, la mostra d'arte presepiale.

Sarà possibile prenotarsi sul sito eventbrite.it. Per visitare la Casa è necessario essere in possesso del Green Pass. L'ingresso è gratuito per i bambini fino ai 2 anni e i disabili con accompagnatore.