Spettacolo transumanza, l'antica tradizione dei fratelli Carrino: 600 pecore attraversano il centro di Troia

Come ogni anno, è partita ieri mattina la transumanza dei fratelli Carrino, l'azienda agricola che alleva le pecore della specie 'Gentile di Puglia'.

Da Borgo San Giusto a Santa Luciella, in agro di Orsara di Puglia, passando nel centro di Troia. Questo sarà il tragitto che percorreranno i fratelli Carrino per portare al pascolo le loro 600 pecore. Una tradizione di famiglia che va avanti dal 1800, da quando i loro bisnonni praticavano questo sistema di pascolo.

Come spiega Cristoforo Carrino "La pecora 'Gentile di Puglia' si adatta molto bene ai pascoli, è resistente a tanti parassiti e si adatta molto bene sia al clima che ai pascoli montani". Anche se non è conveniente sotto il punto di vista economico, i Carrino continuano a portare avanti l'allevamento di questa razza autoctona, che produce anche una lana pregiata, soprattutto per scongiurarne l'estinzione.