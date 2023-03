Pio e Amedeo tornano in tv con 'Felicissima Sera': "Forse viene Papa Francesco..."

Il 24 marzo torna 'Felicissima Sera' di Pio e Amedeo. L'annuncio del duo comico foggiano, ieri sera, durante il programma 'Michelle impossible e Friends'. Ritorneranno in prima serata sui canali Mediaset, con il fortunato varietà. "Forse viene Papa Francesco" scherzano: "Sarà una edizione piena di ospiti".

Con la conduttrice ed ex moglie di Eros Ramazzotti, hanno scherzato sul senso dell'amicizia, sugli studi universitari e sul loro successo: "La nostra carriera è cominciata con la consegna di un cd".

Dopo la gag sul figlio di Aurora, che non si chiamerà Eros, Pio e Amedeo e Michelle Hunziker si sono esibiti in un medley di brani per bambini: da 'Il Coccodrillo come fa' al 'Caffè della Peppina'.