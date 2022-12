Visibil(l)issimi: i volti noti di San Severo in mostra nel foyer del Teatro Verdi

In 47 scatti alcuni protagonisti del tessuto sociale innamorati della loro città

L’ex pugile Michele Mastrodonato, che nel 1988 arrivò ai quarti di finale alle Olimpiadi di Seoul; Edgardo Caputo che realizza musiche per il teatro e la tv; Alessandro Napolitano, titolare della storica gastronomia ‘Mba Ndonio’; Matteo Bellantuono, che ha portato il Made in Italy della sartoria sposa fino alle terre del Sol Levante; Franco Tusiano, barbiere da più di 50 anni: sono solo alcuni dei volti noti di San Severo immortalati dai soci del Circolo fotografico Estate 1826. Ad accomunarli è anche uno smodato amore per la città.

Sono quasi 50 i ritratti della seconda edizione di Visibil(l)issimi, mostra fotografica visitabile fino al 3 gennaio, dalle 19 alle 21, nella prestigiosa cornice del foyer del Teatro ‘Giuseppe Verdi’. “C’è il variegato tessuto sociale di San Severo espressione del mondo imprenditoriale, dello sport, del mondo artistico – racconta Alberto Busini, presidente del Circolo fotografico - e comunque chi fa dell’amore per la sua città il proprio credo”. In tanti hanno scelto di visitare la mostra nei giorni di festa, compresi i protagonisti degli scatti. “Erano già famosi – scherza Busini - siamo noi che diventiamo più famosi tramite loro”.