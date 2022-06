L'Avis Foggia spegne 50 candeline e festeggia con una serata all'insegna del divertimento

Per onorare i 50 anni (che in realtà sono 52, ma non fu possibile festeggiare causa Covid), l'Avis Foggia ha scelto di farlo in grande stile, con una festa alla Sala Ricevimenti International, con musica e ospiti che hanno divertito il pubblico: dagli speaker dello Zoo di 105 a Stefano Bucci, da Fabio e Dino agli Insert Coin. Una festa all'insegna del divertimento e della leggerezza, con Vladimir Luxuria come madrina della serata.

Alessandro Giallella, presidente di Avis Foggia invita, ancora una volta a donare sangue perchè non è mai abbastanza. Durante tutto l'anno gli ospedali necessitano di sangue, non solo per le emergenze ma anche per sopperire a malattie come la talassemia o alle partorienti.

Negli ultimi anni, come spiega Giallella, il numero dei donatori è calato e si cercano "nuove leve" per rimpinguare le banche del sangue.