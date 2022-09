Foggiani del primo volo emozionati, decollo dal Gino Lisa tra gli applausi: "E' l'alba di un nuovo giorno"

E' partito tra gli applausi, alle 18,25 di oggi, dalla nuova pista dell’aeroporto 'Gino Lisa' di Foggia, il primo volo di linea per Milano della compagnia Lumiwings sul Boeing 737. Raggianti i passeggeri, una settantina in tutto. C'è chi è tornato da Milano per decollare dalla sua città, come il passeggero con la carta d'imbarco numero uno: "Volevo questo ricordo, è l'alba di un nuovo giorno". Chi trascorrererà un week-end di piacere con tutta la famiglia: "Non vedevamo l'ora". Chi andrà a San Siro per andare a vedere l'Inter. Uno dei passeggeri intervistati, ritornerà addirittura in città in serata il volo in partenza da Milano Malpensa: "Voleva dare semplicemente un messaggio ai più giovani".

Tra i primi passeggeri a bordo - una settantina in tutto - c'era anche il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese: "Prendo il primo volo Foggia-Milano con dentro lo zaino la speranza che le ambizioni di un territorio più vasto della provincia di Foggia si manifestino con tanta determinazione da diradare tutte le minacce e i punti di debolezza". Per l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone “quella di oggi è una giornata che la Capitanata non dimenticherà: ci sono voluti 11 anni per tornare a far “vivere” il cielo sopra Foggia. Una giornata importante per l’intera Puglia: da oggi tutta la nostra regione è più ricca"

"Sembrava un sogno qualche anno fa, adesso è una realtà. La Regione Puglia lo aveva detto e lo ha fatto" il commento di Michele Emiliano. "Finalmente si ricomincia dopo 11 anni con una forte determinazione. Crediamo moltissimo in questa operazione" il commento del presidente di Aeroporti di Puglia.