114 lavoratori dell'ex Tozzi finiscono in mezzo a una strada: "Perdite ingenti ma eravamo stati rassicurati"

Il commento di Cristian Tricarico della Rsu Fiom davanti ai cancelli della Ex Tozzi Sud in zona Asi a Foggia

Per i sindacati e i lavoratori della Ex Tozzi Sud che questa mattina hanno dato vita a un sit-in di fabbrica davanti ai cancelli dell'azienda in zona Asi a Foggia, l'annuncio della messa in liquidazione da parte della società americana che poco più di quattro anni fa ha rilevato lo stabilimento e, quindi, delle procedure di licenziamento avviate per 114 lavoratori, "è stato un fulmine a ciel sereno".

"Stavamo discutendo della prospettiva aziendale. Di volta in volta ci era stato rassicurato che le perdite sarebbero state colmate da un progetto da attuare nel 2023, cosa che invece si è trasformata in una messa in liquidazione dell'azienda" ha spiegato Cristian Tricarico della Rsu Fiom.

Le produzioni proseguono, "non sappiamo fino a quando ma lo scopriremo al tavolo di lunedì 23 per l'avvio della procedura della messa in liquidità", ma 120 famiglie non hanno più un lavoro