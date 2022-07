Scatta l'operazione 'Salva Salute': patto tra Asl, Coldiretti e Regione per tutelare il benessere dei braccianti

"È un'alleanza che ci sollecità a rivedere il concetto di vigilanza, mutuarlo con l'assistenza alle imprese, promuovendo la salute e benessere dei lavoratori", è il commento del commissario Straordinario dell'Asl Foggia Antonio Nigri a margine della presentazione dell'operazione 'Salva Salute', nella quale Asl, Coldiretti e Regione Puglia hanno firmato un protocollo di intesa sulle visite mediche preassuntive di agricoltori e operai. "Assicuriamo al lavoratore costretto a lavorare con temperature molto alte, non solo la visita medica, ma anche una valutazione cardiorespiratoria della persona. Un valore aggiunto per il datore di lavoro e per i lavoratori, nonché per la sostenibilità del prodotto agricolo".

"Il prodotto è importante, ma lo sono coloro che lavorano intorno al prodotto. Questo è un protocollo innovativo soprattutto nel rapporto tra la pubblica amministrazione e l'ente preposto al controllo che si mette a disposizione di Coldiretti. Si traccia un percorso virtuoso che sburocratizza, rende più celeri alcune operazione e traccia i lavoratori attraverso un database, che potrà essere anche utilizzato dagli imprenditori per futuri incontri lavorativi", ha spiegato Pietro Piccioni, delegato Confederale di Coldiretti Foggia.