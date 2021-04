"Siete senza cuore". Ambulanti protestano davanti al cimitero di Foggia: "Non ce la facciamo più, riaprite i mercati"

Questa mattina anche gli ambulanti foggiani si sono uniti alla protesta dei colleghi pugliesi, manifestando contro le misure restrittive imposte dal Governo e in alcuni casi dalle istituzioni locali.

Nel mirino dei commercianti i sindaci di alcuni comuni del Gargano: "E' terribile, sono senza cuore" tuona un ambulante alle telecamere di Foggiatoday.

La protesta dei furgoni è scattata davanti al cimitero di Foggia. "Perché noi che lavoraiamo all'aperto dobbiamo star chiusi e chi lavora al chiuso invece è aperto?". Questa la domanda ricorrente, alla quale i manifestanti non riescono a darsi una risposta, che invece gradirebbero ricevere dal Governo e dai comuni. "Perchè dobbiamo pagare noi? Il covid non lo diffondiamo noi, perchè non dobbiamo lavorare?"

Tanti gli slogan della giornata: "Adesso basta", "Rispetto per gli ambulanti", "Vogliamo lavorare", "No al razzismo commerciale", "Non ce la facciamo più", "Siamo allo stremo delle forze", "Riaprite i mercati e le fiere".

Alle 11 i commercianti hanno consegnato al Prefetto di Foggia un documento con delle proposte in vista della riapertura di fiere e mercati.