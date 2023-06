Foggia-Catania, entusiasmo alle stelle per il primo volo: "Partire da qui per la Sicilia non ha prezzo"

È partito puntuale, alle 9,30, il primo volo per Catania dall'aeroporto Gino Lisa. Una tratta che sia aggiunge alle altre già sperimentate. Diversi i motivi che questa mattina hanno portato i circa 70 utenti a raggiungere Catania con il volo diretto da Foggia. Chi per un addio al nubilato, chi per tornare ad Agrigento più facilmente, chi per pura curiosità. Ma, come le altre tratte, per Milano e per Torino, nel giorno della sua prima partenza, anche questa sembra soddisfare la necessità di un aeroporto attivo in Capitanata.