Campagna amica porta a Foggia lo street food a chilometro zero

Lo street food a chilometro zero, questa la mission di Campagna amica, il mercato di Coldiretti che ieri sera ha voluto portare i prodotti locali in strada con una festa alla portata di tutti. Buon cibo e musica sono stato il leitmotiv della Festa del cibo locale. Una festa propedeutica all'apertura di Campagna amica che avverrà il 16 settembre in via Lenotti a Foggia.