Nei mesi scorsi anche la Regione Puglia ha tentato di intervenire per scongiurare il peggio, ma pare che all'azienda americana non interessi proprio rimanere qui. Ora resta solo la possibilità che un imprenditore locale decida di investire nell'acquisizione di quell'azienda che oggi conta solo 10 operai.

Si sono susseguite, nei mesi, diverse manifestazioni davanti ai cancelli dell'azienda ma nessun passo è stato fatto. Nel frattempo la maggior parte dei dipendenti specializzati ha trovato lavoro, temporaneo o indeterminato, in altre aziende locali o nazionali. Ma alcuni di questi, circa 25, non è andata così bene rimanendo a casa.

Il 18 gennaio scorso l'azienda che produce quadri elettrici, con sede nell'Illinois, ha annunciato la chiusura dello stabilimento nella zona industriale di Foggia, in località Incoronata. Da quel giorno per i 115 lavoratori dipendenti è iniziato un vero e proprio calvario.

Continua il calvario per i lavoratori della G&W, l'azienda di proprietà americana che sembra non voler tornare sui propri passi, lasciando a casa i suoi 115 dipendenti

Ex Tozzi, 25 operai licenziati sperano in un colpo di coda per salvare il posto: "Non dimenticateci"