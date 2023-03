Affidati a concorsi di progettazione i lavori che interesseranno tre aree della provincia di Foggia

I progetti riguardano la riqualificazione del lungomare Enrico Mattei e del lungomare Europa di Vieste, il recupero dell’area dismessa della ex caserma dei Vigili del fuoco di Foggia come Polo Scolastico per le Arti e il recupero del tracciato della ferrovia dismessa dalla stazione di San Severo alla ex stazione Apricena Superiore con la trasformazione in Ciclovia turistica transgarganica.