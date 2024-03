A Foggia sbarca la 'Carovana dei diritti': "Fermiamo questa porcata che vuole spaccare l'Italia in tre"

'Stesso Paese, stessi diritti; la conoscenza non si spezza: no al disegno di legge sull’autonomia differenziata' è quanto recita il camper della Flc Cgil, partito il 16 novembre da Roma per coinvolgere la società civile sul tema dell’autonomia differenziata. Questa mattina la carovana dei diritti ha fatto tappa a Foggia.

Primo appuntamento presso il Dipartimento di studi umanistici, dove si è discusso del futuro del sistema universitario, della ricerca e del diritto allo studio nel paese dell’autonomia differenziata. La carovana si è spostata al monumento dedicato a Francesco Marcone, in piazza della legalità, per un confronto sui problemi di attrattività del sistema di ricerca italiano e per approfondire spunti di riflessione.

L’ultima tappa della mattinata ha previsto un dibattito sulle conseguenze del ddl Calderoli. "Se ciò avvenisse, l'Italia si spaccherebbe più di quanto già non lo sia - spiega il segretario generale Flc Cgil - in diverse economie con molteplici trattamenti economici, nonchè impieghi nei vari settori, quali l'istruzione e la sanità, che porterebbero ad una vera e propria catastrofe finanziaria".