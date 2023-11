Aziende approfittano della Zes e prendono casa nel Foggiano: "Motivati dagli incentivi"

Alla presenza del Commissario del Governo Zes Adriatica Manlio Guadagnuolo, è stata presentata la Zes a Palazzo Padula a Candela. Due le aziende, in provincia di Foggia che si insedieranno nell'area industriale di Candela che, con Foggia, Manfredonia e Monte Sant'Angelo, delineano le Zone Economiche Speciali di Capitanata. La Pr Imballaggi, azienda che opera nel settore degli imballaggi e la Mdn Tubetti che produce tubetti di alluminio per l'agroalimentare.

Quest'ultima avvierà la produzione entro giugno del prossimo anno, mentre la Pr imballaggi prevede di partire con la produzione nel 2025. "In questi anni - ha detto il sindaco di Candela Nicola Gatta - abbiamo lavorato in questa direzione per creare le condizioni in grado di attrarre nuovi investimenti nel nostro territorio".