Asl Foggia, servizi in sofferenza e assunzioni bloccate: "Temiamo smantellamento di Sanitaservice"

La situazione del personale di Sanitaservice, dalla mancanza di personale al blocco delle nuove assunzioni, stanno mettendo in seria difficoltà l'erogazione dei servizi per i quali Sanitaservice è chiamata da Asl, tra questi l'ausiliariato e pulizie, Cup (con molte postazioni chiuse per carenza di personale), manutenzione ordinaria e altri servizi.

A parlarne è Santo Mangia, esecutivo Usb Foggia, il quale, in una assemblea che si è tenuta questa mattina in Asl, ha convocato i consiglieri regionali foggiani in modo da farsi portavoce dei problemi, ormai insostenibili, che la sanità foggiana sta affrontando.

Tra i punti all'ordine del giorno c'era anche la mancata erogazione del premio Covid ai dipendenti di Sanitaservice e del 118, attesa da circa 3 anni ma mai erogati.