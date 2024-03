Partiti con voli da Nord a Sud, poi le cancellazioni improvvise, chiusure con speranze vane che potessero ritornare. Ed oggi da Foggia si parte solo per Milano. Torino, Verona, Catania sono solo un bel ricordo.

Gino Lisa, l'aeroporto che continua a far sognare ma per ora non convince i foggiani