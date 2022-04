A Zapponeta una via intitolata a Mario Frasca: "Omaggiare chi è morto per portare pace e libertà"

Anche la città di Zapponeta ha voluto onorare la memoria di Mario Frasca, il caporal maggiore di Orta Nova caduto in Afganistan nel 2011.

Una cerimonia per celebrare la memoria di Mario Frasca, il caporal maggiore capo di Orta Nova caduto durante la guerra in Afghanistan 11 anni fa.

Come spiega anche il primo cittadino di Zapponeta Vincenzo Riontino, omaggiare i caduti vuol dire anche sensibilizzare le coscienze, ricordando che non lontano da noi c'è una guerra in atto con migliaia di vittime innocenti.

Nel ricordarlo, Vincenzo Frasca, fratello di Mario e segretario dell'associazione 'Mario Frasca', spiega che "è importante ricordare questo nostro eroe perché rappresenta il nostro territorio, la Capitanata".