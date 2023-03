Lo spettacolo 'Voci di donna' fa il sold out e beneficenza: raccolti fondi per l'oncologico di Lucera

Quando la solidarietà chiama, Foggia risponde sempre. Non ha fatto eccezione la serata "Voce di donna" organizzata da Il cuore Foggia, associazione diretta da Jole Figurella andata in scena ieri sera, 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna. Uno spettacolo organizzato con il solo scopo di rendere lieta una sera e raccogliere fondi da destinare al reparto oncologico dell'ospedale di Lucera. Madrina d'eccezione Vladimir Luxuria che, come tutti i protagonisti di questa serata, non ha esitato ad essere presente. Cantanti, ballerine, musicisti e comici, tutti accorsi un forma gratuita per una giusta causa. Il sold out è arrivato dopo pochi mesi giorni dall'inizio della vendita dei biglietti. E Jole Figurella, entusiasta di questo successo, promette altri eventi all'insegna della beneficenza.