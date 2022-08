Sul Gargano come a Roma: cinghiali a spasso nel centro abitato a San Nicandro Garganico

A San Nicandro Garganico come a Roma. Per la terza volta in cinque mesi - i primi due senza riscontro alcuno - il sindaco Matteo Vocale si è visto costretto a segnalare alla Regione Puglia l'avvistamento nelle vie del centro del paese dei cinghiali, l'ultimo dei quali avvenuto oggi 30 agosto, quando una coppia di ungulati ha girovagato per ore - dalle 2 alle 8 - nelle vie centrali della città, fino all’intervento della Polizia Locale de dei Carabinieri Forestali Parco, che hanno dirottato la coppia verso la periferia.

"L’evento ha creato parecchio allarme sociale, anche in relazione alla possibile pericolosità degli animali che, incuranti ormai della presenza dell’uomo, in altre occasioni si sono rivolti contro chi tentava di allontanarli. E’ solo l’ultimo di decine di episodi in cui i cinghiali si avvicinano al centro abitato in cerca di cibo, anche durante il giorno, in un’area del Gargano, quella tra la collina dell’agro sannicandrese e le paludi della Sacca Orientale, in cui il proliferare della specie ha assunto ormai dimensioni enormi ed incontrollate più che altrove. Ulteriore testimonianza, le decine di capi abbattuti, nel periodo estivo, dai veicoli in corsa sulle strade della zona, solo fortunatamente senza particolari danni a persone. Il grado di allarme sociale sta raggiungendo livelli insopportabili, in quanto e percepito il pericolo di aggressione, anche verso bambini che giocano in strada o verso animali domestici (come già accaduto), il rischio incidenti stradali, i danni permanenti alle colture agricole e, ultimo solo per tempo, il problema della Psa"

Il primo cittadino ha richiesto un tempestivo e urgente intervento, "manifestando sin da ora la disponibilità di questa Municipalità ad assumere tutte le iniziative utili su coordinamento della Regione Puglia".