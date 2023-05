Cavallo sbuca tra le auto: le immagini video

Ancora un cavallo vagante per le strade della provincia di Foggia. Secondo avvistamento in pochi giorni. Questa mattina un equino è stato avvistato a Macchia, sulla strada di Mattinata. Il conducente alla guida di un camion ha cercato di fare da scudo agli automobilisti e tentato di indirizzare il cavallo verso un tratturo per evitare il rischio di incidenti