Previo coinvolgimento dell’ufficio scolastico regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito Territoriale per la provincia di Foggia e grazie alla collaborazione della dirigente, dott.ssa Episcopo, hanno aderito all’iniziativa l'Altamura-Da Vinci; il Giannone Masi, il liceo Marconi; il Notarangelo-Rosati, il Perugini e il liceo Volta.

Sono intervenute, per un indirizzo di saluto, la dott.ssa Rachele Grandolfo, componente della commissione straordinaria del Comune di Foggia, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, dott. Ludovico Vaccaro, l'arcivescovo mons. Vincenzo Pelvi, Il prorettore dell’Università degli Studi di Foggia, il prof. Agostino Sevi, la dirigente dell’ufficio territoriale scolastico, la dott.ssa Maria Aida Episcopo.

Hanno trattato in maniera autorevole, puntuale ed incisiva, evidenziando l’importanza della prevenzione circa l’uso di sostanze stupefacenti in età scolare e ponendo in evidenza gli effetti negativi che ne derivano, la dottoressa Anna Polito, direttore del Reparto di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico Riuniti di Foggia sulla tematica 'Gli effetti negativi dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope nell’età evolutiva', la dott.ssa Maria Grazia Morgese, ricercatrice in farmacologia del dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia sulla tematica: 'Aspetti tossicologici dell’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope', il dott. Silvio Marco Guarriello, procuratore aggiunto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, sulla tematica 'Effetti giuridici conseguenti alla detenzione, all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti'.

Sono stati proiettati due video spot promozionali realizzati dalla Polizia Locale di Foggia ed integralmente autoprodotti, grazie alla disponibilità di due testimonial d’eccezione legati al mondo dello sport e al capoluogo dauno: Zdenek Zeman e Martina Criscio.