Aghilar condannato all'ergastolo, ma la battaglia di Filomena si sposta contro i Ministeri: "Non faremo passi indietro"

Il commento a caldo dell'avvocato Michele Sodrio, patrono di parte civile nel processo concluso questa mattina, in Corte d'Assise, a Foggia, a carico di Cristoforo Aghilar, condannato alla massima pena per l'omicidio dell'ex suocera, Filomena Bruno

"Non sono mai contento di fronte a una sentenza di ergastolo, ma sono stato convinto fin da subito che dovesse essere questa la pena giusta per l'imputato, che si è macchiato di un crimine orribile e purtroppo lungamente annunciato. Ho parlato con i miei clienti - figli, fratelli, madre e cognata di Filomena Bruno - subito dopo l'udienza, e anche loro come me sono principalmente tristi e affranti, perché nessuna sentenza penale o civile potrà ridargli indietro Filomena, ma almeno sentono di avere avuto una prima risposta dalla Giustizia".

Questo il primo commento a caldo dell'avvocato Michele Sodrio, patrono di parte civile nel processo concluso questa mattina, in Corte d'Assise, a Foggia, a carico di Cristoforo Aghilar, condannato alla massima pena (qui i dettagli) per l'omicidio dell'ex suocera, Filomena Bruno. "La nostra battaglia però andrà avanti", assicura il legale, "perché di sicuro ci sarà l'appello dell'imputato e non faremo passi indietro nella causa civile contro i ministeri della difesa e degli interni, per le gravi negligenze nella scelta di non mettere la vittima in sicurezza prima del femminicidio", conclude.

La Corte, presieduta da Mario Talani, composta da due giudici togati e da nove giudice popolari, ha condannato l'imputato, collegato da remoto dal carcere di Livorno dove è attualmente detenuto, alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per 10 mesi; disposti anche dei pesanti risarcimenti a carico dell'imputato per un totale di 480.000 €, anche se lo stesso avv. Sodrio ha già anticipato che Aghilar risulta nullatenente | VIDEO