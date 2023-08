Scooter venduto sui social, arriva da Foggia ma non è rubato

Avevano fatto il giro del web le immagini pubblicate da Francesco Emilio Borrelli di un ambulante campano che vendeva, a suo dire, uno scooter rubato a Foggia da suoi amici venditori ambulanti di frutta e verdura e da lui ricettato a 150€. Ma a pochi giorni dalla notizia, lo stesso "venditore" ci ha tenuto a smentire quanto da lui stesso dichiarato. Il mezzo non sarebbe rubato, il nottolino non è stato forzato (anche perché quel mezzo ha l'accensione a tasto). Ma ammette di aver sbagliato a raccontare quella storia per fare visualizzazioni sui social.