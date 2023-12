"Siamo stufi di girarci dall'altra parte: è ora di dire basta!"

Salve Foggiatoday, non se ne può più di vivacchiare in una città in cui il pensiero del cittadino medio é 'che m n frek a me',.di pensare che tutti i mali siano colpa di qualcun’alto, di vivere in questo contesto di assoluto degrado e menefreghismo.

Caro sindaco…cari consiglieri, é arrivato il momento di dire basta. Le immagini in cui ho il “piacere” di taggarvi sono la fotografia di una città abbandonata, dove si percepisce il non amore verso una intera comunità.

É arrivato il momento del pugno duro contro chi non rispetta le regole; é necessario regolamentare le attività commerciali che insistono in questa zona (viale Virgilio), installare un sistema di videosorveglianza contro i reati ambientali, intensificare i controlli e inasprire le sanzioni.

Non é tollerabile assistere a queste scene, alle porte di una città, accanto ad un parco giochi. Mi auguro che queste immagini possano suscitare anche in voi imbarazzo e vergogna.

É necessario rimuovere definitivamente questi cassonetti da questo sito. Siamo stufi! Mi farò promotore di una raccolta firme per dire una volta per tutte basta a questo scempio! É arrivato il momento di cominciare ad amare questa città senza girarsi dall’altro lato ed esclamare “che m n frek a me!!”!.

Segnalazione di Francesco Frattaruolo