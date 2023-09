Accampati abusivamente vicino al santuario dell'Incoronata: c'erano tavoli, sedie e lavatoi con panni stesi

Il 15 e il 16 settembre gli operatori della Polizia Locale di Foggia del Nucleo Viabilisti hanno effettuato intensi controlli antidegrado presso il borgo e il santuario dell'Incoronata. Gli agenti in assetto S.a.d. hanno provveduto a sgomberare un vero e proprio accampamento di camper e roulotte dove, sulla pubblica via, gli occupanti abusivi avevano allestito tavoli, sedie, lavatoi con panni stesi. In totale, sono stati sanzionati 8 veicoli per la violazione alla ordinanza sindacale nr. 70/2023. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.