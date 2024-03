Sergio Rubini ospite per il nuovo anno dell'Accademia di Belle arti

L'accademia di Belle Arti di Foggia continua a crescere e a sognare in grande. Circa 700 studenti, ad oggi, frequentano i corsi d'arte che spaziano dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al cinema. È con l'inaugurazione del nuovo anno accademico si riprende a progettare per il futuro dell'accademia che già dal 1970 faceva registrare la sua importanza per il territorio.

Ospite della giornata l'attore e regista pugliese Sergio Rubini il quale nel 2003 girò a Foggia A.A.A. Achille. Lui che oggi ha parlato ai ragazzi dell'arte della scenografia, vede il presente del cinema come già un futuro. Quello del cambiamento generazionale e di stile cinematografico.

Il presidente dell'Accademia di Belle Arti, avv. Massimiliano Arena dedica questo anno accademico a tutti i genitori dei ragazzi frequentanti il quali, grazie ai loro sacrifici, danno la possibilità ai propri figli di seguire i propri talenti.