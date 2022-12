Scivoli occupati, passeggini e carrozzine costretti allo slalom tra le auto

Tra la frenesia degli ultimi regali di Natale, c'è chi, come tutto l'anno, deve lottare contro l'inciviltà, dovendo subire l'offesa di trovare gli scivoli per disabili bloccati dalle auto

In via Luigi Zuppetta c'è chi, questa mattina, era troppo impegnato a fare i regali che si è dimenticato della civiltà, ostruendo con la propria auto lo scivolo per disabili.

Come si vede nelle immagini, per scendere il marciapiedi, purtroppo, si è costretti ad uno slalom tra le auto in sosta e quelle che transitano, dovendo invadere la carreggiata a piedi, perché la parte pedonale è occupata dalle auto.

A Natale, si dice, che siamo tutti più buoni. Ma c'è chi è solo più incivile.