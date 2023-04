Cade in una falesia durante una scalata, messa in salvo grazie all'intervento dell'elisoccorso

Quella che era una semplice scalata domenicale si poteva trasformare in tragedia. Domenica scorsa, in territorio di Rignano garganico, in località Falesia Palombaio, una cinquantenne appartenente ad un gruppo di scalatori del Cnas provenienti da Trani, durante una scalata, è scivolata cadendo in una falesia. Dopo i primi tentativi da parte del soccorso alpino di recuperare e soccorrere la donna via terra, si è capito che, a causa della zona impervia e dei danni subiti dalla donna, era impossibile eseguire un soccorso a piedi. Si è dunque optato per l'ausilio dell'elisoccorso del 118 di Foggia coordinato dal dottor Colelli, che ha verricellato la donna, per la quale si temeva un trauma vertebrale. Condotta al nosocomio di San Giovanni Rotondo le sono state riscontrate fratture vertebrale, del polso e di una caviglia.