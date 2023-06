Emergenza idrica senza fine: si rompe anche una tubatura in viale Kennedy

Le immagini video della condotta rotta a Foggia in viale Kennedy

Mentre Foggia è in piena emergenza idrica e le famiglie dei piani alti o senza autoclave, attendono di sapere quando e se effettivamente verrà risolto il disservizio provocato dalla rottura di un giunto della condotta adduttrice di via Napoli - precedentemente interessata da un danneggiamento determinato da lavori di sbancamento - questa mattina in viale Kennedy si è rotta una tubatura.

Gli operati di Aqp sono già al lavoro. Il disservizio verrà risolto entro la mattinata odierna. Completamente sprovvisti di acqua i residenti.